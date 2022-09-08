Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что после того, как будет демилитаризована Российская Федерация, настанет очередь Корейской Народно-Демократической Республики.
"Сначала — демилитаризация России. Теперь еще и демилитаризация Северной Кореи", — приводят его слова укрСМИ.
Ранее Офис президента Украины выпустил предупреждение людям, живущим на территориях, которые Киев называет "оккупированными", включая Крым, подготовить убежища и запастись припасами.
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Продолжается военное противостояние за Балаклею.