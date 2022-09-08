Подоляк собрался демилитаризировать Северную Корею

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что после того, как будет демилитаризована Российская Федерация, настанет очередь Корейской Народно-Демократической Республики.

"Сначала — демилитаризация России. Теперь еще и демилитаризация Северной Кореи", — приводят его слова укрСМИ.

Ранее Офис президента Украины выпустил предупреждение людям, живущим на территориях, которые Киев называет "оккупированными", включая Крым, подготовить убежища и запастись припасами.