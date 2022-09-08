Жители польского города Жешува зафиксировали перемещение военной техники к украинской границе. Видео появилось в соцсетях.
В составе колонны самоходный 120 мм миномет "RAK"; БТР "Rosomak", инженерная техника, а также основной боевой польский танк PT-91 Twardy.
Ранее большая часть этих танков, созданных по образцу, основанному на лицензионном варианте советского Т-72М1, была сосредоточена на границе с Калининградской областью.
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Продолжается военное противостояние за Балаклею.