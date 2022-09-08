Польша перебрасывает военную технику к границе с Украиной

Жители польского города Жешува зафиксировали перемещение военной техники к украинской границе. Видео появилось в соцсетях.

В составе колонны самоходный 120 мм миномет "RAK"; БТР "Rosomak", инженерная техника, а также основной боевой польский танк PT-91 Twardy.

Ранее большая часть этих танков, созданных по образцу, основанному на лицензионном варианте советского Т-72М1, была сосредоточена на границе с Калининградской областью.