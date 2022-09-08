Разведчики ДНР уничтожили бронетранспортёр ВСУ производства США

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) предприняли вылазку в район Донецкого аэропорта на американском бронетранспортёре М113.

Однако продвинуться им не удалось. Они были обнаружены бойцами разведки Донецкой Народной Республики и уничтожены.

Разведчики открыли артиллерийский огонь по противнику, корректируя его с беспилотника. Украинские военные, спасаясь от ударов, заехали на собственное же минное поле, где и подорвались на противотанковой мине. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".