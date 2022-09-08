В военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили, что в Энергодаре зафиксирована попытка совершения теракта.
Отмечается, что после того, как на крышу администрации упал дрон-камикадзе с самодельным взрывным устройством произошел взрыв, в результате которого начался пожар. На данный момент возгорание локализовано, пострадавших нет.
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Продолжается военное противостояние за Балаклею.