Дмитрий Гордон* опубликовал видео, на котором солдаты ВСУ осматривают якобы брошенный ВС РФ склад с боеприпасами.
На кадрах, взятых с Telegram-канала Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины, военнослужащие ВСУ заглядывают в помещения, уставленные большими и малыми снарядами.
"Оставили кучи прибамбасов, просто кучи… Это все будет лететь к тебе, тварь! За Украину будем рвать!" — сказал представитель украинской армии на видео.
Свою находку члены ВСУ назвали "жирный жир" и "шикарный подгончик".
В каком именно населённом пункте был обнаружен брошенный склад, не уточняется.
Ранее солдаты ВСУ сняли видео из Балаклеи, в котором обещают пойти на Белгород.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.
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Продолжается военное противостояние за Балаклею.