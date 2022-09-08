ВСУ показали склад боеприпасов: "Это всё будет лететь к тебе!"

Дмитрий Гордон* опубликовал видео, на котором солдаты ВСУ осматривают якобы брошенный ВС РФ склад с боеприпасами.

На кадрах, взятых с Telegram-канала Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины, военнослужащие ВСУ заглядывают в помещения, уставленные большими и малыми снарядами.

"Оставили кучи прибамбасов, просто кучи… Это все будет лететь к тебе, тварь! За Украину будем рвать!" — сказал представитель украинской армии на видео.

Свою находку члены ВСУ назвали "жирный жир" и "шикарный подгончик".

В каком именно населённом пункте был обнаружен брошенный склад, не уточняется.

Ранее солдаты ВСУ сняли видео из Балаклеи, в котором обещают пойти на Белгород.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.