Военкоры Русской весны: за Балаклею идут ожесточённые бои

Союзные войска продолжают ожесточённые боевые действия за населённый пункт Балаклея Харьковской области.

"Связались с нашими, за Балаклею продолжаются ожесточённые бои. Город не оставлен, флаг на окраине мог быть поднят кем угодно — от диверсантов, до проукраинских деятелей", — пишет Telegram-канал Военкоры Русской весны.

Ранее украинские ресурсы распространили фото с флагом Украины на здании городского совета в Балаклеи.

Однако в Харьковской военно-гражданской администрации проинформировали, что населённые пункты Балаклея и Шевченково не перешли под контроль украинских боевиков.