Союзные войска продолжают ожесточённые боевые действия за населённый пункт Балаклея Харьковской области.
"Связались с нашими, за Балаклею продолжаются ожесточённые бои. Город не оставлен, флаг на окраине мог быть поднят кем угодно — от диверсантов, до проукраинских деятелей", — пишет Telegram-канал Военкоры Русской весны.
Ранее украинские ресурсы распространили фото с флагом Украины на здании городского совета в Балаклеи.
Однако в Харьковской военно-гражданской администрации проинформировали, что населённые пункты Балаклея и Шевченково не перешли под контроль украинских боевиков.
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