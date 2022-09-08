Власти Харьковской области сообщили, что в регион прибывают резервные соединения Вооруженных сил Украины. Тяжёлые бои идут всей линии соприкосновения.
По словам председателя совета министров области Андрея Алексеенко, российская армия контролирует населённые пункты Балаклея и Шевченко.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.