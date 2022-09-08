Вооружённые силы РФ развивают наступательную операцию на Северском направлении.
ВС Украины оказывают сопротивление, однако группировка "О" армии России продолжает шаг за шагом продвигаться в направлении Северска, уничтожая позиции противника и его боевой арсенал.
Издание "Русская весна" публикует видеоролик, демонстрирующий очередные военные успехи наших войск. На кадрах можно увидеть сожжённый танк и другую боевую технику, буквально разорванную на части. Уточняется, что уцелевшие украинские военные спешно покидают свои позиции.
Ранее сообщалось, что войскам ДНР удалось выбить противника из укрепрайона на северо-западной окраине аэропорта Донецка.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.