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Группировка "О" ВС РФ уничтожает танки ВСУ в ходе наступления на Северск

Силовые структуры

Вооружённые силы РФ развивают наступательную операцию на Северском направлении.

"Отважные" уничтожают технику врага при наступлении на Северск

ВС Украины оказывают сопротивление, однако группировка "О" армии России продолжает шаг за шагом продвигаться в направлении Северска, уничтожая позиции противника и его боевой арсенал.

Издание "Русская весна" публикует видеоролик, демонстрирующий очередные военные успехи наших войск. На кадрах можно увидеть сожжённый танк и другую боевую технику, буквально разорванную на части. Уточняется, что уцелевшие украинские военные спешно покидают свои позиции.

Ранее сообщалось, что войскам ДНР удалось выбить противника из укрепрайона на северо-западной окраине аэропорта Донецка.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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