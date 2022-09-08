Шукшина призвала молиться: "Отряды Росгвардии и СОБРА находятся в окружении"

Актриса Мария Шукшина разместила призыв поддержать молитвами военнослужащих РФ, участвующих в спецоперации на Украине.

Заслуженная артистка России переживает за судьбу солдат российской армии.

"Боль моя — наши защитники там — на фронте", — написала обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

Она опубликовала просьбу Владыки Марка усилить молитвенные прошения, так как сейчас участники СВО очень в этом нуждаются.

"Псковское подразделение, два отряда Росгвардии и отряды Самарского и Башкирского СОБРА находятся в окружении в тяжёлых условиях и просят всех молиться о них, готовы стоять до крестной смерти и не сдаваться врагу", — гласит опубликованное послание.

В письме говорится о том, что воюющие за право дело солдаты "готовы положить жизни свои за други своя".

Ранее Мария Шукшина объяснила, для чего наши ребята проливают кровь. Она считает, что военнослужащие "искупают позор".