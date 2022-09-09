Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удары по нескольким районам Донецка, Макеевки и Минерального. Об этом сообщили эксперты из представительства ДНР в СЦКК.
По информации ведомства, всего было выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров (образец НАТО), а также шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Отмечается, что украинские военные осуществляли атаки в пятницу, 9 сентября, с 03:08 до 05:33 часов по московскому времени.
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