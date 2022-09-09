Марочко: прибытие большой партии ПЗРК Stinger зафиксировали у Артёмовска

Украинским подразделениям, которые находятся неподалёку от Артёмовска, передали большую партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он отметил, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ), согласно данным разведки, равномерно распределяют свои средства противовоздушной обороны (ПВО) по всей линии соприкосновения. Как пояснил офицер, техникой управляют украинские солдаты, которые прошли курс подготовки на Западе.

"В район Артёмовска прибыла большая партия ПЗРК Stinger американского производства", — подтвердил Марочко.