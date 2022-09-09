Штаб теробороны: за сутки три человека погибли, 12 ранены при атаках ВСУ на ДНР

За минувшие сутки три мирных жителя погибли в результате ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) по населённым пунктам Донецкой Народной Республики.

Как сообщили в штабе теробороны ДНР, ещё 12 человек получили ранения при обстрелах со стороны украинских боевиков.

"С 08:00 8 сентября до 08:00 9 сентября во время обстрелов на территории республики погибли три человека, 12 ранены", — подтвердили в ведомстве.