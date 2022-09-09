Офицер НМ ЛНР: артиллерия наносит удары по пехоте ВСУ у Северска

Бойцы Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) наносят артиллерийские удары по пехоте украинских боевиков в районе Северска. Об этом заявил старший офицер с позывным "Великан".

"Работаем по пехоте укрытой. Разрушаем укрепрайоны. Разбираем их поэтапно для того, чтобы наша пехота могла продвигаться вперёд. Сейчас работает "Гиацинт-Б" калибром 152 миллиметра", — цитирует слова офицера РИА Новости.

Военнослужащий отметил, что противник отвечает артиллерийским огнём, однако удары ВСУ довольно хаотичны.