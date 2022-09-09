В Ленинградской области задержали трёх человек за попытку поджечь военный объект

Представители Управления федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили, что силовики не позволили злоумышленникам поджечь объект Минобороны РФ.

"Предотвращён теракт", — отметили в пресс-службе.

Сотрудники ФСБ задержали трёх жителей Выборга. Правоохранители завели уголовное дело. В данный момент они устанавливают все обстоятельства произошедшего.