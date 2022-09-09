Эксперт Дандыкин разуверил Киев в инновациях ПКР Harpoon: "Подставка для сапог"

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) смогут легко сбить ракеты Harpoon. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, американские противокорабельные крылатые ракеты (ПКР) не смогут изменить ход военной спецоперации.

"На Украине на эту ракету, грубо говоря, надели сапоги. Тем не менее это позволит им стрелять на большее расстояние, нежели они это делают с теми же HIMARS", — отметил эксперт в беседе с iReactor.

Дандыкин заявил, что Harpoon создана для ударов по морским целям. США пытаются сделать всё, чтобы продвижение союзных сил России и Народной милиции замедлилось, и поставляют на Украину любые виды вооружений. Однако комплекс ПВО средней дальности Бук-М3 способен справиться с американскими ПКР.

"Они будут сбивать их точно так же, как и сбивали HIMARS", — резюмировал Дандыкин.