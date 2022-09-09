Представители военно-гражданской администрации Харьковской области заявили, что российские солдаты эвакуируют жителей региона в Луганскую Народную Республику и РФ. Причиной послужили атаки армии Украины, отметили чиновники.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.