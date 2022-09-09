Глава военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области Максим Губин заявил, что обстановку в административном центре можно назвать безопасной.
Как подчеркнул чиновник, украинские диверсанты безуспешно пытались попасть на территорию района.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.