Глава военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области Максим Губин заявил, что обстановку в административном центре можно назвать безопасной.

Как подчеркнул чиновник, украинские диверсанты безуспешно пытались попасть на территорию района.

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