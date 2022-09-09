Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев планирует активизировать работу диверсионно-разведывательных групп в Крыму для максимального разрушения военной инфраструктуры и логистических центров ВС России.
"Мы должны активно отработать тему Крыма. Активно с точки зрения диверсионной, партизанской, и, в том числе, если у нас будут ATACMS, с точки зрения ракетного удара по тем или иным крупным базам", — отметил он.
По словам советника, уничтожение военных баз и живой силы должно создать серьёзное давление на российское руководство.
Ранее военный эксперт Александр Перенджиев заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут предпринять наступление на Крым и без требуемого Залужным у Запада вооружения. Однако это может обернуться для них беспрецедентными потерями.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.