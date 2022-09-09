Подоляк: нужно активизировать работу ДРГ в Крыму

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев планирует активизировать работу диверсионно-разведывательных групп в Крыму для максимального разрушения военной инфраструктуры и логистических центров ВС России.

"Мы должны активно отработать тему Крыма. Активно с точки зрения диверсионной, партизанской, и, в том числе, если у нас будут ATACMS, с точки зрения ракетного удара по тем или иным крупным базам", — отметил он.

По словам советника, уничтожение военных баз и живой силы должно создать серьёзное давление на российское руководство.

Ранее военный эксперт Александр Перенджиев заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут предпринять наступление на Крым и без требуемого Залужным у Запада вооружения. Однако это может обернуться для них беспрецедентными потерями.