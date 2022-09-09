Столтенберг: Украина перестанет существовать, если откажется от боевых действий

Генеральный секретарь военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции с журналистами сказал, что Украины как государства не станет в случае отказа от вооружённого противостояния с Россией.