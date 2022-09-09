Генсек НАТО Столтенберг: альянс разместит новые силы на восточной границе

Руководитель военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции после беседы с американским госсекретарём Энтони Блинкеном сообщил, что альянс усилит военное присутствие на восточной границе. Как отметил генсек, страны блока намерены защищать свои территории.