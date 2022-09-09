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ГУР Украины о запасах ракет у ВС РФ: "Хватит на три года"

Силовые структуры

Официальный представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, сколько ракет у Вооружённых сил России остаётся в запасе.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины считает, что у российской армии на вооружении имеется 200 ракет для комплексов "Искандер".

Также он озвучил сведения разведки о российских ракетах С-300, которые, по информации Скибицкого, "находятся на хранении в РФ уже более 30 лет".

"Их около 7 тысяч… Если сосчитать, сколько они используют, то им хватит этих ракет еще на 3 года", — сказал представитель ГУР.

В начале сентября Скибицкий рассказал, что Россия может отправить в зону спецоперации ещё 350 тысяч военнослужащих. 

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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