Официальный представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, сколько ракет у Вооружённых сил России остаётся в запасе.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины считает, что у российской армии на вооружении имеется 200 ракет для комплексов "Искандер".
Также он озвучил сведения разведки о российских ракетах С-300, которые, по информации Скибицкого, "находятся на хранении в РФ уже более 30 лет".
"Их около 7 тысяч… Если сосчитать, сколько они используют, то им хватит этих ракет еще на 3 года", — сказал представитель ГУР.
В начале сентября Скибицкий рассказал, что Россия может отправить в зону спецоперации ещё 350 тысяч военнослужащих.
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