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В бою за Балаклею ВС РФ уничтожили штурмовую группу боевиков ВСУ

Силовые структуры

В бою за Балаклею армия России уничтожила группу украинских националистов группировки "Сокол" из Кропивницкого.

Издание "Русская Весна" сообщает, что в Харьковской оласти пять неонацистов ликвидировали точным огнём.

Данные о потерях украинских бандеровцев всё чаще появляются в социальных сетях Незалежной.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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