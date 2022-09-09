В бою за Балаклею ВС РФ уничтожили штурмовую группу боевиков ВСУ

В бою за Балаклею армия России уничтожила группу украинских националистов группировки "Сокол" из Кропивницкого.

Издание "Русская Весна" сообщает, что в Харьковской оласти пять неонацистов ликвидировали точным огнём.

Данные о потерях украинских бандеровцев всё чаще появляются в социальных сетях Незалежной.