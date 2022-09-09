В бою за Балаклею армия России уничтожила группу украинских националистов группировки "Сокол" из Кропивницкого.
Издание "Русская Весна" сообщает, что в Харьковской оласти пять неонацистов ликвидировали точным огнём.
Данные о потерях украинских бандеровцев всё чаще появляются в социальных сетях Незалежной.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.