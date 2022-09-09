Россия и Китай отработали совместные удары по авианосцам

На стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022" армии РФ и КНР отработали удары своих кораблей по авианосцам.

Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Он отметил, что особенности этого учения — совместное применение ВВС и боевых кораблей России и Китая.

На брифинге для иностранных военных атташе Фомин подчеркнул, что в учениях также были отработаны массированные удары по сухопутным, авианосным и корабельным ударным группам условного противника.