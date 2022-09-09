На стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022" армии РФ и КНР отработали удары своих кораблей по авианосцам.
Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
Он отметил, что особенности этого учения — совместное применение ВВС и боевых кораблей России и Китая.
На брифинге для иностранных военных атташе Фомин подчеркнул, что в учениях также были отработаны массированные удары по сухопутным, авианосным и корабельным ударным группам условного противника.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.