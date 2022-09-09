Российская Федерация как страна, обладающая серьёзнейшим арсеналом ядерного оружия, в состоянии уничтожить Соединённые Штаты. После молниеносной атаки Штаты отправятся буквально в каменный век.
Об этом сообщил американский офицер в отставке, экс-советник главы Пентагона Филип Карбер,
В эфире 5 канала бывший военный заявил, что именно этим и можно объяснить отказ Вашингтона от предоставления киевскому режиму более мощного оружия.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.