В США заявили, что Россия ядерным ударом может отправить США в каменный век

Российская Федерация как страна, обладающая серьёзнейшим арсеналом ядерного оружия, в состоянии уничтожить Соединённые Штаты. После молниеносной атаки Штаты отправятся буквально в каменный век.

Об этом сообщил американский офицер в отставке, экс-советник главы Пентагона Филип Карбер,

В эфире 5 канала бывший военный заявил, что именно этим и можно объяснить отказ Вашингтона от предоставления киевскому режиму более мощного оружия.