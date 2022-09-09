Сивков: отступление от Балаклеи — хитрый план оперативного искусства

Генеральный штаб российской армии в Харьковской области заманивает элитные части националистов в "огневые мешки".

Об этом сообщил зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный аналитик Константин Сивков.

Именно в этих "мешках" боевиков ВСУ можно будет перемолотить ракетами и ВКС России, тогда как в укреплённых районах их место займут необстрелянные бойцы теробороны, что в дальнейшем облегчит продвижение русских в СВО, в эфире Youtube-канала "Рой-ТВ" сказал эксперт.