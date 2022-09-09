WarGonzo: боевики ВСУ готовят атаку на Красный Лиман

Украинские националисты готовятся атаковать населённый пункт Красный Лиман.

Об этом сообщает проект Семёна Пегова Wargonzo со ссылкой на собственные источники в Краснолиманском районе Донецкой Народной Республики.

Боевики ВСУ проводят разведку боем и предпринимают попытки штурмовать пригород.