Украинские националисты готовятся атаковать населённый пункт Красный Лиман.
Об этом сообщает проект Семёна Пегова Wargonzo со ссылкой на собственные источники в Краснолиманском районе Донецкой Народной Республики.
Боевики ВСУ проводят разведку боем и предпринимают попытки штурмовать пригород.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.