Новая сводка Генштаба ВСУ так и не сообщила о взятии Балаклеи.
Да и другие успехи на Харьковском направлении у националистов весьма скромные. А между тем, ВС РФ атакуют и перебрасывают резервы для контратаки, сообщает ГШ Украины
"Армия России продолжает активно применять артиллерию и авиацию для нанесения массированных ударов по позициям ВСУ", — сообщают националисты.
Российская армейская авиация нанесла удары по объектам на Херсонско-николаевском направлении, подтвердили уже с российской стороны.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.