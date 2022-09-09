Генштаб ВСУ: Балаклея не взята, ВС РФ перебрасывают резервы для контратаки

Новая сводка Генштаба ВСУ так и не сообщила о взятии Балаклеи.

Да и другие успехи на Харьковском направлении у националистов весьма скромные. А между тем, ВС РФ атакуют и перебрасывают резервы для контратаки, сообщает ГШ Украины

"Армия России продолжает активно применять артиллерию и авиацию для нанесения массированных ударов по позициям ВСУ", — сообщают националисты.

Российская армейская авиация нанесла удары по объектам на Херсонско-николаевском направлении, подтвердили уже с российской стороны.