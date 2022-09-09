Трансляцию Первого канала прервала речь Зеленского: Оккупанты уже начали бежать

Жители Крыма могли видеть на экранах ТВ Владимира Зеленского. Президент Украины пообещал крымчанам, что украинский флаг и свобода снова вернутся на полуостров.

9 сентября трансляция российских телеканалов прервалась, и жители Крыма увидели обращение Владимира Зеленского.

"Мы освободим всю нашу землю и наших людей. ВСУ, наша разведка и специальные службы уже делают шаги именно для этого, и эти шаги можно услышать, и все видят — оккупанты уже начали бежать из Крыма", — заявил глава Украины.

Зеленский обещал сделать Крым одним из самых комфортных мест Европы.

"Мы вернём свободу Крыма, всем нашим людям в Крыму", — сказал украинский лидер.

Ранее крымчане могли видеть Зеленского 1 сентября. Он поздравил жителей полуострова с началом учебного года.

Речь Зеленского транслировалось на "Первом канале", "Россия 1" НТВ, РЕН ТВ. Перед обращением президента Украины жителей полуострова предупредили об опасности находиться рядом с военными объектами РФ. Глава Незалежной посоветовал "верить в ВСУ и ждать освобождения".

За такие выходы в эфир украинский лидер поблагодарил "непревзойдённых украинских хакеров".

После обращения населению Крыма показали трек Qatoshi и Чико "Допоможе ЗСУ".

Ранее Владимир Зеленский показал кадры торжества ВСУ в Балаклее.