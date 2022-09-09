Жители Крыма могли видеть на экранах ТВ Владимира Зеленского. Президент Украины пообещал крымчанам, что украинский флаг и свобода снова вернутся на полуостров.
9 сентября трансляция российских телеканалов прервалась, и жители Крыма увидели обращение Владимира Зеленского.
"Мы освободим всю нашу землю и наших людей. ВСУ, наша разведка и специальные службы уже делают шаги именно для этого, и эти шаги можно услышать, и все видят — оккупанты уже начали бежать из Крыма", — заявил глава Украины.
Зеленский обещал сделать Крым одним из самых комфортных мест Европы.
"Мы вернём свободу Крыма, всем нашим людям в Крыму", — сказал украинский лидер.
Ранее крымчане могли видеть Зеленского 1 сентября. Он поздравил жителей полуострова с началом учебного года.
Речь Зеленского транслировалось на "Первом канале", "Россия 1" НТВ, РЕН ТВ. Перед обращением президента Украины жителей полуострова предупредили об опасности находиться рядом с военными объектами РФ. Глава Незалежной посоветовал "верить в ВСУ и ждать освобождения".
За такие выходы в эфир украинский лидер поблагодарил "непревзойдённых украинских хакеров".
После обращения населению Крыма показали трек Qatoshi и Чико "Допоможе ЗСУ".
Ранее Владимир Зеленский показал кадры торжества ВСУ в Балаклее.
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