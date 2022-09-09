Ситуация для Вооружённых сил Украины сейчас очень тяжёлая. Отступать националистам нет возможности, а пробиваться на Купянск и Изюм — самое настоящее самоубийство.
Об этом сообщил военный эксперт Михаил Ходарёнок.
По его словам, боевики ВСУ сорвали молниеносное (по их мнению) наступление отсутствием ВВС. А вот боевая авиация РФ начала перемалывать бандеровцев задолго до подхода российских резервов.
"Обрезать ВСУ весь передний край наступления получилось практически сходу", — подытожил аналитик.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.