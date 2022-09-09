Ситуация для ВСУ тяжёлая: отступить некуда, продвигаться на Изюм — самоубийство

Ситуация для Вооружённых сил Украины сейчас очень тяжёлая. Отступать националистам нет возможности, а пробиваться на Купянск и Изюм — самое настоящее самоубийство.

Об этом сообщил военный эксперт Михаил Ходарёнок.

По его словам, боевики ВСУ сорвали молниеносное (по их мнению) наступление отсутствием ВВС. А вот боевая авиация РФ начала перемалывать бандеровцев задолго до подхода российских резервов.

"Обрезать ВСУ весь передний край наступления получилось практически сходу", — подытожил аналитик.