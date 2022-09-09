Военный обозреватель Михаил Ходарёнок подводит итоги контрудара Вооружённых сил России в Купянске.
По его словам, на данный момент известно, что у националистов очень большие потери в личном составе ВСУ.
"Из группировки в 15 тысяч человек потеряна если не половина, то как минимум четверть", — в Telegram-канале заявил эксперт.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.