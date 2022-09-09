Ходарёнок: у ВСУ очень большие потери — из 15 тысяч потеряно около половины

Военный обозреватель Михаил Ходарёнок подводит итоги контрудара Вооружённых сил России в Купянске.

По его словам, на данный момент известно, что у националистов очень большие потери в личном составе ВСУ.

"Из группировки в 15 тысяч человек потеряна если не половина, то как минимум четверть", — в Telegram-канале заявил эксперт.