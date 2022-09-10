РСЗО "Ураган" группировки "О" ВС РФ атакуют ВСУ под Купянском

Группировка "Отважные" Вооружённых сил РФ сохраняет позиции на Купянском направлении. С помощью реактивных систем залпового огня "Ураган" ведётся массовый обстрел по позициям ВС Украины, пишет "Русская весна".

Ранее сообщалось о коренных изменениях на Харьковском направлении в районе Балаклеи, Купянска и Изюма. Российские войска начали массово прибывать к месту боёв. Войска Украины, которые выдвинулись на штурм Купянска, вернулись на прежние позиции, где делают попытки закрепиться. За счёт переброски резервов для армии РФ с других направлений, в том числе с помощью вертолётов, подкрепление стабилизировало фронт.