Группировка "Отважные" Вооружённых сил РФ сохраняет позиции на Купянском направлении. С помощью реактивных систем залпового огня "Ураган" ведётся массовый обстрел по позициям ВС Украины, пишет "Русская весна".
Ранее сообщалось о коренных изменениях на Харьковском направлении в районе Балаклеи, Купянска и Изюма. Российские войска начали массово прибывать к месту боёв. Войска Украины, которые выдвинулись на штурм Купянска, вернулись на прежние позиции, где делают попытки закрепиться. За счёт переброски резервов для армии РФ с других направлений, в том числе с помощью вертолётов, подкрепление стабилизировало фронт.
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Жители Крыма могли видеть на экранах ТВ Владимира Зеленского. Президент Украины пообещал крымчанам, что украинский флаг и "свобода" снова вернутся на полуостров.