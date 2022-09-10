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"Вау, я узнал о существовании "ЧВК Вагнера" — Евгений Пригожин

Силовые структуры » Министерство обороны

На протяжении нескольких лет журналисты пытаются связать "ЧВК Вагнера" с деятельностью российского бизнесмена Евгения Пригожина. Журналисты заметили, что из описания страницы пресс-службы компании "Конкорд" исчезла информация о том, что предприниматель с указанной ЧВК никак не связан. Ситуацию прокомментировал сам Пригожин.

"Вау, я узнал о существовании ЧВК "Вагнер " и внимательно изучил этот вопрос", — цитирует бизнесмена пресс-служба "Конкорда".

Ранее предприниматель Евгений Пригожин отмечал, что активно поддерживает проведение российской спецоперации на Украине, главная цель которой — защита мирного населения республик Донбасса от геноцида со стороны киевских властей.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
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