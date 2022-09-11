После ударов ВС РФ в Харькове остановилось метро

Вооружённые силы РФ нанесли ракетные удары по критическим объектам инфраструктуры Украины.

Удар был нанесён и по Харьковской ТЭЦ.

На данный момент в Харькове остановилось метро, сообщает издание "Русская Весна". Люди самостоятельно выходят по туннелям.

Киевский режим уже заявил, что российские войска нанесли ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в том числе по харьковской ТЭЦ-5 — одной из самых больших в стране.

"Двумя крылатыми ракетами россияне попали по объектам критической инфраструктуры под Харьковом", — подтвердил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

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