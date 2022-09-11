Российские войска нанесли удар по инфраструктуре Украины.
В связи с обстрелами критически важных объектов ожидаются задержки ряда поездов до Харькова, Сум, Полтавы, сообщает официальный канал Украинской железной дороги — Укрзалызница.
Без электричества на вечер 11 сентября остались многие регионы Незалежной.
На вокзалах Харькова и других обесточенных городов организовывают высадку и посадку пассажиров.
Напомним, во многих украинских городах после взрывов погас свет и прекратилось водоснабжение. Взрывы зафиксированы в Днепропетровской области, Кременчуге, а также Павлограде.
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Владимир Путин не участвовал бы в различных московских мероприятиях ко Дню города, если бы ситуация на фронтах СВО была бы критическая.