На Украине после ракетных ударов ВС РФ встали поезда

Российские войска нанесли удар по инфраструктуре Украины.

В связи с обстрелами критически важных объектов ожидаются задержки ряда поездов до Харькова, Сум, Полтавы, сообщает официальный канал Украинской железной дороги — Укрзалызница.

Без электричества на вечер 11 сентября остались многие регионы Незалежной.

На вокзалах Харькова и других обесточенных городов организовывают высадку и посадку пассажиров.

Напомним, во многих украинских городах после взрывов погас свет и прекратилось водоснабжение. Взрывы зафиксированы в Днепропетровской области, Кременчуге, а также Павлограде.