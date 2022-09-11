Зеленский о мирных переговорах с Россией: "Некоторые страны подталкивают нас"

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможности вести переговоры с Россией.

Президент Украины заявил, что не видит никакого желания со стороны России "быть конструктивными".

Зеленский сказал, что принципиально не разговаривает с теми, кто ставит ультиматумы. Он выразил желание "сражаться до конца".

"Я знаю, что некоторые страны подталкивают нас в направлении минского процесса. Я хочу, чтобы мир признал, что одно дело — дипломатическое решение, а другое — Минск-2, -3, -5, -10. Это две разные вещи, потому что Минск — пустая бумажка", — выразил своё мнение украинский лидер, намекая на Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе.

Зеленский отметил, что договор с РФ подпишет только тогда, как российская армия покинет украинские территории.

Ранее директор Фонда исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов прокомментировал призыв мэра Одессы Геннадия Труханова к переговорам с Россией.