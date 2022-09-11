Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможности вести переговоры с Россией.
Президент Украины заявил, что не видит никакого желания со стороны России "быть конструктивными".
Зеленский сказал, что принципиально не разговаривает с теми, кто ставит ультиматумы. Он выразил желание "сражаться до конца".
"Я знаю, что некоторые страны подталкивают нас в направлении минского процесса. Я хочу, чтобы мир признал, что одно дело — дипломатическое решение, а другое — Минск-2, -3, -5, -10. Это две разные вещи, потому что Минск — пустая бумажка", — выразил своё мнение украинский лидер, намекая на Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе.
Зеленский отметил, что договор с РФ подпишет только тогда, как российская армия покинет украинские территории.
Ранее директор Фонда исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов прокомментировал призыв мэра Одессы Геннадия Труханова к переговорам с Россией.
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Владимир Путин не участвовал бы в различных московских мероприятиях ко Дню города, если бы ситуация на фронтах СВО была бы критическая.