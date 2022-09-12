Виктория Нуланд пожаловалась украинцам, что Кремль отверг её "печеньки"

Все дипломатические встречи РФ и США заканчивались отказом Москвы договариваться по Украине на американских условиях.

Об этом сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

"Мы пытались установить более стабильные отношения включительно с позициями нашей помощи на тогда замороженном конфликте в Донбассе. Я в беседе с Козаком и всё очень чётко услышала. Я спросила, что если вы готовы серьёзно обговаривать Украину, то США готовы помочь, но я вернулась и сказала, что русские не готовы к серьёзным разговорам", — в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве заявила Нуланд.

Также она подчеркнула, что Вашингтону не удалось навязать Москве сценарий и накануне 24 февраля.

Якобы Белый дом узнал, что "вторжение неминуемо" и предложил переговоры. Кремль только на один раунд согласился, утверждает Нуланд, предположив, что за это время Россия успела лучше подготовиться к боевым действиям.

"Никаких серьёзных разговоров стратегического уровня с ними так и не сложилось", — подытожила сотрудница Госдепа.