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Виктория Нуланд пожаловалась украинцам, что Кремль отверг её "печеньки"

Силовые структуры

Все дипломатические встречи РФ и США заканчивались отказом Москвы договариваться по Украине на американских условиях.

Виктория Нуланд пожаловалась украинцам, что Кремль отверг её "печеньки"

Об этом сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

"Мы пытались установить более стабильные отношения включительно с позициями нашей помощи на тогда замороженном конфликте в Донбассе. Я в беседе с Козаком и всё очень чётко услышала. Я спросила, что если вы готовы серьёзно обговаривать Украину, то США готовы помочь, но я вернулась и сказала, что русские не готовы к серьёзным разговорам", — в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве заявила Нуланд.

Также она подчеркнула, что Вашингтону не удалось навязать Москве сценарий и накануне 24 февраля.

Якобы Белый дом узнал, что "вторжение неминуемо" и предложил переговоры. Кремль только на один раунд согласился, утверждает Нуланд, предположив, что за это время Россия успела лучше подготовиться к боевым действиям.

"Никаких серьёзных разговоров стратегического уровня с ними так и не сложилось", — подытожила сотрудница Госдепа.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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