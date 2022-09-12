Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) обстреляли Докучаевск и посёлок Карло-Марксово на территории ДНР. Об этом сообщили эксперты из представительства республики в СЦКК.
По информации ведомства, украинские военные выпустили из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS шесть ракет в направлении Докучаевска и ещё три ракеты в направлении населённого пункта Карло-Марксово.
Помимо этого, утром 12 сентября ВСУ нанесли удары по Куйбышевскому району Донецка и посёлку Зайцево.
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