Украинские военные обстреляли Докучаевск и Карло-Марксово из РСЗО HIMARS

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) обстреляли Докучаевск и посёлок Карло-Марксово на территории ДНР. Об этом сообщили эксперты из представительства республики в СЦКК.

По информации ведомства, украинские военные выпустили из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS шесть ракет в направлении Докучаевска и ещё три ракеты в направлении населённого пункта Карло-Марксово.

Помимо этого, утром 12 сентября ВСУ нанесли удары по Куйбышевскому району Донецка и посёлку Зайцево.