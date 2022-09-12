Заместитель руководителя военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские боевики нанесли удар по Антоновскому мосту. По нему были выпущены шесть ракет HIMARS. По его информации, пострадавших в результате обстрела нет.
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ВСУ подошли к государственной границе с Россией в Харьковской области. Что будет, если они решатся пересечь границу и зайти в Белгородскую область.