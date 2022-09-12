Стремоусов: украинские боевики обстреляли Антоновский мост под Херсоном

Заместитель руководителя военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские боевики нанесли удар по Антоновскому мосту. По нему были выпущены шесть ракет HIMARS. По его информации, пострадавших в результате обстрела нет.