Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что радиационный фон на атомной электростанции после остановки шестого реактора остаётся в пределах нормы.
"Ситуация на Запорожской АЭС контролируемая. Новых обстрелов не было. Уровень радиации нормальный, в пределах естественного фона для наших краёв", — отметил он.
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