Рогов: радиационный фон на ЗАЭС в норме

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что радиационный фон на атомной электростанции после остановки шестого реактора остаётся в пределах нормы.

"Ситуация на Запорожской АЭС контролируемая. Новых обстрелов не было. Уровень радиации нормальный, в пределах естественного фона для наших краёв", — отметил он.