Министерстве обороны России проинформировали, что в районе населённых пунктов Купянск и Изюм ракетными ударами ликвидирована живая сила и техника украинского нацбатальона "Кракен"*, 113-й бригады теробороны и 93-й механизированной бригады. Уничтожено 250 украинских боевиков и свыше 20 единиц техники.
* - подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.
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