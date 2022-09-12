Минобороны России: ВС РФ уничтожили 250 украинских националистов

Министерстве обороны России проинформировали, что в районе населённых пунктов Купянск и Изюм ракетными ударами ликвидирована живая сила и техника украинского нацбатальона "Кракен"*, 113-й бригады теробороны и 93-й механизированной бригады. Уничтожено 250 украинских боевиков и свыше 20 единиц техники.

* - подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.