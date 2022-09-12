Ганчев: В Харьковской области наёмники расстреливают людей

В городах Харьковской области наёмники расстреливают мирных граждан, чтобы устроить провокацию против РФ.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева.

Он отметил, что сейчас большая часть Харьковщины захвачена националистами и иностранными наёмниками.

"Те люди, которые смогли выбраться, серьёзные вещи рассказывают, что происходит в Купянске и Великом Бурлуке, что наёмники ездят и расстреливают людей и всё снимают на видеокамеру. Понимаю, что надо зачистить эти города. И представить, что пока там была армия России, вот так она издевалась, трупы валяются на улице", — в эфире "России 24" подчеркнул глава ВГА.

По его словам, ВСУ заняли посёлки на севере области и население там уже не может пересечь границу. Помимо этого, Ганчев подчеркнул, что "начались репрессивные действия и люди прячутся".

От также рассказал, что численность боевиков Вооружённых сил Украины на Харьковском направлении превосходила силы РФ приблизительно в восемь раз.