Аксёнов надеется на решительный характер спецоперации на Украине

Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил надежду на то, что ход спецоперации на Украине станет более решительным, а бойцы союзных войск начнут наносить удары по объектам украинской инфраструктуры на подконтрольных киевскому режиму территориях.

"Ну, слава богу, что Минобороны начало наконец наносить удары по объектам инфраструктуры, надеемся, наконец, что всё это перейдёт в более решительный характер", — отметил он.