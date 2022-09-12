Пограничники Украины отказались воевать за Зеленского и покинули страну

Некоторые украинские пограничники отказались участвовать в боевых действиях и покинули страну. Свои действия объяснили нежеланием воевать за террористический режим, пишут РИА Новости.

Один из сотрудников украинской пограничной службы, который не пошёл на войну, считает, что Зеленский и его власть — это клоунская политика.

Другой экс-пограничник отметил, что не поддерживает президента Украины и его террористические методы.

"Украинцев они за людей не считают", — сказал он.

Бывший инспектор украинской пограничной службы, который не пошёл воевать, считает, что украинцев используют как пушечное мясо.

"Они бьют мирное население, а говорят, что это Российская Федерация. Много пацанов погибает как пушечное мясо", — признался он.