Некоторые украинские пограничники отказались участвовать в боевых действиях и покинули страну. Свои действия объяснили нежеланием воевать за террористический режим, пишут РИА Новости.
Один из сотрудников украинской пограничной службы, который не пошёл на войну, считает, что Зеленский и его власть — это клоунская политика.
Другой экс-пограничник отметил, что не поддерживает президента Украины и его террористические методы.
"Украинцев они за людей не считают", — сказал он.
Бывший инспектор украинской пограничной службы, который не пошёл воевать, считает, что украинцев используют как пушечное мясо.
"Они бьют мирное население, а говорят, что это Российская Федерация. Много пацанов погибает как пушечное мясо", — признался он.
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