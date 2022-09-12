Народная милиция ДНР: союзные силы контролируют донецкое направление

Ситуация на донецком направлении находится под полным контролем союзных войск. За последний день ВСУ понесли на этом участке фронта потери бойцов и техники. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР в разговоре с РИА Новости.

Военный добавил, что артиллеристы союзных сил не позволили ВСУшникам сменить позиции и совершить перегруппировку, а также лишили их направлявшихся к ним резервов.

"В районе Донецка и Волновахи есть позиционное продвижение с нашей стороны", — добавил представитель ДНР.