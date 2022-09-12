Ситуация на донецком направлении находится под полным контролем союзных войск. За последний день ВСУ понесли на этом участке фронта потери бойцов и техники. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР в разговоре с РИА Новости.
Военный добавил, что артиллеристы союзных сил не позволили ВСУшникам сменить позиции и совершить перегруппировку, а также лишили их направлявшихся к ним резервов.
"В районе Донецка и Волновахи есть позиционное продвижение с нашей стороны", — добавил представитель ДНР.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.