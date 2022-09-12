ВЗГЛЯД: Россия выразила готовность перейти к жëстким мерам против Украины

Вечером воскресенья в пяти областях Украины погас свет. Обозреватели газеты ВЗГЛЯД задались вопросами о том, что стало причиной блэкаута, может ли он повториться и сказаться на ходе СВО.

Издание напоминает, что в последние недели ВСУ увеличили количество обстрелов критической инфраструктуры ДНР, в особенности объектов энергетики, шахт. Глава республики Денис Пушилин обвинил Киев в намеренных ударах с целью создания энергетического коллапса в Донбассе.

Собеседник издания политолог и экономист Иван Лизан высказал мнение, что если блэкаут на Украине связан с нанесением ударов ВС РФ, в этом можно рассмотреть намёк Киеву на необходимость прекратить обстрелы энергосетей ДНР и ЗАЭС. По его мнению, одиночные удары не могут сорвать переброску сил ВСУ.

"Одним таким ударом сорвать переброску украинских войск нельзя, можно лишь немного замедлить — они просто пересядут с электровоза на тепловоз и поедут дальше. Но при систематических атаках может быть достигнут глубокий эффект: Украина начнет погружаться в XIX век", — отметил он.

Политолог подчеркнул, что отключение электричества стало довольно чувствительным для Украины и доказало низкий запас прочности энергосистемы страны. Подобным образом можно также воздействовать и на отопление, считает Лизан.

По мнению главы Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Ларисы Шеслер, действия НАТО привели СВО к фазе, когда от состояния инфраструктуры Украины зависит дальнейшее развитие событий на передовой. Запад оказывает военную помощь Киеву не только в виде поставок вооружения, он также передаёт разведданные.

"В этих условиях позволять ВСУ безнаказанно использовать все блага инфраструктуры просто абсурдно", — цитирует её слова источник.

Она отметила, что повреждение электростанций — это не военное преступление. Вся система энергетики Украины может стать законной целью для ударов ВС РФ, поскольку при помощи неё ведётся военное снабжение украинской армии.

"Всё, что мы увидели вчера, следовало начать делать ещё в феврале. Это гораздо важнее, чем обстрелы расположения боевиков и так далее", — заключила Шеслер.

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал поражение украинских ТЭЦ переходом к более жёстким мерам в проведении военной спецоперации.

"Слава Богу, что вчера Минобороны начало наносить удары по объектам инфраструктуры в Харьковской области и так далее. Надеемся, что всё это перейдет в более решительный характер, наконец-то", — заявил он.