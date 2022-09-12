Иностранные наёмники, воюющие на стороне Украины, расстреливают жителей Харьковской области и снимают это на видео, чтобы потом обвинить в массовых убийствах российскую армию, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия-24".
В настоящее время на территории Харьковской области в составе войск Вооружённых сил Украины находятся около двух тысяч наёмников из США, Великобритании, Польши и других стран.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.