Сивков: Польша и Германия очень скоро могут сойтись в войне

Варшава прогнозирует, что Берлин скоро попытается силой решить свои территориальные претензии.

Поэтому Польша закупает для этого танки у Южной Кореи, а ФРГ готовит к выпуску новую бронетехнику — с "жутко" знакомым названием "Пантера".

Об этом сообщил военный эксперт Константин Сивков.

"Вчера на моём канале был прогноз о том, что Польша и Германия, вполне возможно, очень скоро сойдутся в войне. Сегодня проходит информация, что Польша готовится подать иск Чехии о возврате 364 кв. км территории. Это что — территориальная претензия? Поляки уже прогнозируют, что немцы скоро попытаются силой вернуть земли Польши, которые ранее входили в состав Германии", — в эфире YouTube-канала "Рой ТВ" сказал аналитик.

По его словам, Варшава тоже готовится к войне, но не с РФ, а с Германией. В противовес полякам в ФРГ уже представлен новый танк KL-51 "Пантера" с огромной пробивной способностью пушки.

"К тому времени, когда у поляков появятся 1300 новых танков, они уже устареют, потому что у немцев к этому времени появятся "Пантеры", — подытожил Сивков.