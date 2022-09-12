Кнутов: мобилизация в России ничего не даст, нужны профессионалы

Мобилизация в России ничего не даст для изменения ситуации в спецоперации на Украине. Там нужны люди, которые умеют воевать профессионально. Такое мнение высказал военный историк Юрий Кнутов.

Эксперт заметил в интервью "Украине.ру", что в результате мобилизации на фронте окажутся люди, которые не умеют воевать. А нужны те, кто это делать умеет и имеет боевой опыт.

Для того, чтобы они шли в армию добровольно и воевали нужно создать условия. Им нужно хорошо платить и предоставить социальные гарантии семьям, чтобы они в случае ранения или гибели военного не остались без государственной заботы, пояснил собеседник издания.

"Это очень важный момент. Увеличение численности армии должно быть за счёт добровольцев", — заключил военный аналитик.