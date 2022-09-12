Киев: наступлением в Харьковской области мы спасли Тайвань

Пекин отставит поход на Тайвань, потому что видит победоносную поступь украинской армии по городам Харьковщины. И США теперь больше внимания уделят Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Об этом сообщил украинский политолог Вадим Трюхан.

"На Харьковщине сейчас решилась судьба Азиатско-Тихоокеанского региона. Войны Китая против США из-за Тайваня уже не будет", — на пресс-конференции в Киеве сказал эксперт.

По его словам, КНР не пойдёт на обострение, поскольку понимает, что Соединённые Штаты постепенно освобождаются от "украинской ситуации". Им теперь невыгодно терять таких экономических партнёров, как Штаты и ЕС, отметил аналитик из Киева, добавив, что в ближайшие двадцать лет от РФ ничего кроме сырья Пекин не получит.

"Тайвань, как мне кажется, должен быть благодарен Украине", — подытожил Трюхан.