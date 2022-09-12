Экс-генсек НАТО предостерёг Киев: "Путин не воспользовался всем оружием"

Локальные успехи ВСУ в Харьковской области не могут говорить о том, что армия России некомпетентна и недостаточно сильна.

Об этом сообщил американский генерал, экс-командующий войсками НАТО в Европе Уэсли Кларк.

"У них очень хорошая артиллерия, они натренированы, имеют такое высокотехнологическое оружие, как ракеты "Искандер", поэтому нельзя недооценивать их. Так что нужно тут очень осторожно подходить. Владимир Путин сейчас не воспользовался всем оружием", — на форуме "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве сказал экс-генсек альянса.

Он отметил, что многие военные НАТО требовали полностью задействовать там воздушные силы. Путин якобы хотел истощить украинскую армию, потому Киев и мог до сих пор сдерживать силы русской армии.

"На этом я пока остановлюсь", — подытожил Кларк.